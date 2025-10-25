16:33  25 октября
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
16:19  25 октября
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 15:03

Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"

25 октября 2025, 15:03
Читайте також українською мовою
фото: Zelenskiy / Official
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию представил новый дрон-перехватчик OCTOPUS («Осьминог»). Новинка разработана совместно украинскими и британскими инженерами

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Межа".

Отмечается, что Великобритания приступит к производству этих аппаратов для тестирования на территории Украины. При успешном завершении испытаний планируется масштабирование производства как в Великобритании, так и на украинских предприятиях.

Сейчас планируется производить около 2 тысяч единиц OCTOPUS ежемесячно.

Ключевым преимуществом OCTOPUS является его экономическая целесообразность: по оценкам, его стоимость составляет менее 10% цены целей, которые он способен уничтожить, что делает его выгодной альтернативой дорогим зенитным ракетам.

Напомним, в конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина может производить перехватчики дронов, но для этого требуется дополнительное финансирование стран-партнеров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Великобритания Владимир Зеленский дрон OCTOPUS фото
С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
Украинские дроны в обмен на Tomahawk: Зеленский предложил Трампу соглашение
17 октября 2025, 21:45
Будет ли разрешение на дальнобойные удары для Украины: Трамп сделал заявление во время встречи с Зеленским
17 октября 2025, 21:20
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка
25 октября 2025, 16:44
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
25 октября 2025, 16:33
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
25 октября 2025, 16:19
Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину
25 октября 2025, 16:11
Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
25 октября 2025, 15:28
В Киеве пассажир упал на пути метро
25 октября 2025, 14:41
Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
25 октября 2025, 14:17
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03
С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »