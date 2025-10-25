Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"

фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию представил новый дрон-перехватчик OCTOPUS («Осьминог»). Новинка разработана совместно украинскими и британскими инженерами

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Межа".

Отмечается, что Великобритания приступит к производству этих аппаратов для тестирования на территории Украины. При успешном завершении испытаний планируется масштабирование производства как в Великобритании, так и на украинских предприятиях.

Сейчас планируется производить около 2 тысяч единиц OCTOPUS ежемесячно.

Ключевым преимуществом OCTOPUS является его экономическая целесообразность: по оценкам, его стоимость составляет менее 10% цены целей, которые он способен уничтожить, что делает его выгодной альтернативой дорогим зенитным ракетам.

Напомним, в конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина может производить перехватчики дронов, но для этого требуется дополнительное финансирование стран-партнеров.