16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 15:03

Зеленський представив україно-британський дрон "Восьминіг"

25 жовтня 2025, 15:03
фото: Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Великої Британії представив новий дрон-перехоплювач OCTOPUS («Восьминіг»). Новинка розроблена спільно українськими та британськими інженерами

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Межа".

Зазначається, що Велика Британія розпочне виробництво цих апаратів для тестування на території України. У разі успішного завершення випробувань планується масштабування виробництва як у Великій Британії, так і на українських підприємствах.

Наразі планують виробляти близько 2 тисяч одиниць OCTOPUS щомісяця.

Ключовою перевагою OCTOPUS є його економічна доцільність: за оцінками, його вартість становить менше 10% від ціни цілей, які він здатний знищити, що робить його вигідною альтернативою дорогим зенітним ракетам.

Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але для цього потрібне додаткове фінансування країн-партнерів.

Великобританія Володимир Зеленський дрон OCTOPUS фото
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
