Зеленський представив україно-британський дрон "Восьминіг"

фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Великої Британії представив новий дрон-перехоплювач OCTOPUS («Восьминіг»). Новинка розроблена спільно українськими та британськими інженерами

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Межа".

Зазначається, що Велика Британія розпочне виробництво цих апаратів для тестування на території України. У разі успішного завершення випробувань планується масштабування виробництва як у Великій Британії, так і на українських підприємствах.

Наразі планують виробляти близько 2 тисяч одиниць OCTOPUS щомісяця.

Ключовою перевагою OCTOPUS є його економічна доцільність: за оцінками, його вартість становить менше 10% від ціни цілей, які він здатний знищити, що робить його вигідною альтернативою дорогим зенітним ракетам.

Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але для цього потрібне додаткове фінансування країн-партнерів.