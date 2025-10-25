16:33  25 жовтня
25 жовтня 2025, 13:47

З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"

25 жовтня 2025, 13:47
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У 2025 році Росія запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття.

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України", – додав президент.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни знову атакували Київ. Внаслідок атаки загинула одна людина та поранення дістали щонайменше десять осіб.

Володимир Зеленський атака РФ війна Україна
