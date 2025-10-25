09:22  25 жовтня
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
12:39  25 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
25 жовтня 2025, 11:25

У Резерв+ можна буде отримати нові відстрочки

25 жовтня 2025, 11:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністерство оборони запустило бета-тестування двох нових видів відстрочок від військової служби, які можна буде оформити онлайн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зокрема отримати відстрочку онлайн зможуть:

  • батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

Щоб отримати відстрочку через Резерв+ потрібно подати запит, далі система перевіряє підстави в державних реєстрах, у разі підтвердження відстрочка надається та інформація про це з'являється в електронному військовому документі.

Нагадаємо, батьки дітей з інвалідністю також можуть отримати відстрочку у Резерв+. Відповідна опція запрацювала всередині жовтня 2025 року.

Міноборони армія відтермінування Резерв+
