Стало известно, когда Украина снова переходит на зимнее время
Переводить часы на зимнее время нужно в последнее воскресенье октября
Об этом напоминает RegioNews.
В этом году этой датой станет 26 октября. Это будет происходить в ночь на воскресенье.
Переводить стрелки необходимо в 4:00 ночи в час назад – на 3:00 ночи. Таким образом, в этот день вы будете спать на один час больше.
Напомним, в ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине произошел переход на летнее время.
Как известно, летом 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, регулирующий вычисление времени в Украине. Согласно документу, Украина должна жить по зимнему времени. Однако по состоянию на октябрь 2025 года законопроект до сих пор не подписал президент Украины.
