25 октября 2025, 10:29

Стало известно, когда Украина снова переходит на зимнее время

25 октября 2025, 10:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Переводить часы на зимнее время нужно в последнее воскресенье октября

Об этом напоминает RegioNews.

В этом году этой датой станет 26 октября. Это будет происходить в ночь на воскресенье.

Переводить стрелки необходимо в 4:00 ночи в час назад – на 3:00 ночи. Таким образом, в этот день вы будете спать на один час больше.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 марта, в Украине произошел переход на летнее время.

Как известно, летом 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, регулирующий вычисление времени в Украине. Согласно документу, Украина должна жить по зимнему времени. Однако по состоянию на октябрь 2025 года законопроект до сих пор не подписал президент Украины.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
