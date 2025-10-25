09:22  25 жовтня
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ одна людина загинула, 10 – поранені
12:39  25 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
25 жовтня 2025, 10:29

Стало відомо, коли Україна знову перейде на зимовий час

25 жовтня 2025, 10:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Переводити годинники на зимовий час потрібно в останню неділю жовтня

Про це нагадує RegioNews.

Цьогоріч цією датою стане 26 жовтня. Це відбуватиметься у ніч на неділю.

Переводити стрілки необхідно о 4:00 ночі на годину назад – на 3:00 ночі. Таким чином цього дня ви будете спати на одну годину більше.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 березня, в Україні відбувся перехід на літній час.

Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, що регулює обчислення часу в Україні. Згідно документа Україна має жити за зимовим часом. Проте станом на жовтень 2025 року законопроєкт і досі не підписав президент України.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
