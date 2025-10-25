Стало відомо, коли Україна знову перейде на зимовий час
Переводити годинники на зимовий час потрібно в останню неділю жовтня
Про це нагадує RegioNews.
Цьогоріч цією датою стане 26 жовтня. Це відбуватиметься у ніч на неділю.
Переводити стрілки необхідно о 4:00 ночі на годину назад – на 3:00 ночі. Таким чином цього дня ви будете спати на одну годину більше.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 березня, в Україні відбувся перехід на літній час.
Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, що регулює обчислення часу в Україні. Згідно документа Україна має жити за зимовим часом. Проте станом на жовтень 2025 року законопроєкт і досі не підписав президент України.
