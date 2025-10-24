08:29  24 жовтня
Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 08:17

Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки

24 жовтня 2025, 08:17
Перевізник повідомив про ускладнення руху через обстріли у кількох регіонах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

"У зв'язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути", – йдеться у повідомленні.

Кіровоградщина

В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

  • 51/52 Одеса – Запоріжжя
  • 127/128 Львів – Запоріжжя
  • 7/8 Харків – Одеса
  • 53/54 Дніпро – Одеса

Середній час затримки – більше 2 годин.

Харківщина

Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ.

Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.

Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

  • №102 Херсон – Краматорськ
  • №104 Львів – Краматорськ
  • №712 Київ – Краматорськ

Сумщина

Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.

Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.

Нагадаємо, через загострення безпекової ситуації в окремих регіонах України з 21 жовтня змінюють маршрути низки приміських поїздів.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
