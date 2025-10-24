Укрзалізниця попередила про зміни руху поїздів та затримки через російські атаки
Перевізник повідомив про ускладнення руху через обстріли у кількох регіонах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.
"У зв'язку з масованими обстрілами маємо ускладнений рух одразу в кількох регіонах, задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу та подекуди об'їзні маршрути", – йдеться у повідомленні.
Кіровоградщина
В результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:
- 51/52 Одеса – Запоріжжя
- 127/128 Львів – Запоріжжя
- 7/8 Харків – Одеса
- 53/54 Дніпро – Одеса
Середній час затримки – більше 2 годин.
Харківщина
Через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.
Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ.
Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.
Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
- №102 Херсон – Краматорськ
- №104 Львів – Краматорськ
- №712 Київ – Краматорськ
Сумщина
Застосовується комбінована логістика потяг + автобус.
Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.
Нагадаємо, через загострення безпекової ситуації в окремих регіонах України з 21 жовтня змінюють маршрути низки приміських поїздів.