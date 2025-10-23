09:26  23 жовтня
23 жовтня 2025, 14:48

Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень

23 жовтня 2025, 14:48
Фото: Instagram.com/boomboxfamily
Фронтмен українського гурту "Бумбокс" та військовослужбовець ЗСУ Андрій Хливнюк заявив, що не збирається видаляти свої російськомовні пісні зі стримінгових платформ

Про це він зазначив в інтерв'ю Ukraїner W, передає RegioNews.

За його словами, авторські надходження від цих треків частково йдуть на забезпечення його загону на фронті.

""Зарізати" їх – це просто відрізати самому собі гілку. Я не можу зректися. Я хочу, щоб це було по-іншому, але для цього потрібно робити інший матеріал. Не потрібно думати, що там було вчора. Працюй. Займайся. Що це за підчищення хвостів? Рильце вже в пушку. Усе", – зазначив Хливнюк.

Музикант також підкреслив, що не планує перекладати "відомі, вже видані пісні". "Вони вже живуть своїм життям, Бог із ними. Є – і є…", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді.З перших днів повномасштабної війни музикант залишив сцену та взяв до рук зброю.

