Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень
Фронтмен українського гурту "Бумбокс" та військовослужбовець ЗСУ Андрій Хливнюк заявив, що не збирається видаляти свої російськомовні пісні зі стримінгових платформ
Про це він зазначив в інтерв'ю Ukraїner W, передає RegioNews.
За його словами, авторські надходження від цих треків частково йдуть на забезпечення його загону на фронті.
""Зарізати" їх – це просто відрізати самому собі гілку. Я не можу зректися. Я хочу, щоб це було по-іншому, але для цього потрібно робити інший матеріал. Не потрібно думати, що там було вчора. Працюй. Займайся. Що це за підчищення хвостів? Рильце вже в пушку. Усе", – зазначив Хливнюк.
Музикант також підкреслив, що не планує перекладати "відомі, вже видані пісні". "Вони вже живуть своїм життям, Бог із ними. Є – і є…", – додав він.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді.З перших днів повномасштабної війни музикант залишив сцену та взяв до рук зброю.