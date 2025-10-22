Після того, як Верховна Рада України дозволила виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, прикордонні служби європейських країн фіксують різке зростання кількості українців, особливо в Німеччині

Про це повідомляє Welt із посиланням на дані Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає RegioNews.

Зазначається, що якщо в середині серпня до країни в’їжджали лише 19 чоловіків на тиждень, то вже через місяць їхня кількість перевищила 1000, а в жовтні досягла 1400–1800 осіб на тиждень.

Станом на середину жовтня у Німеччині проживало приблизно 1,26 млн українців, які прибули після 24 лютого 2022 року. Торік цей показник становив 1,18 млн осіб. Із загальної кількості 1 302 031 українця та іноземця, що виїхали з України у зв’язку з війною і перебували в Німеччині станом на 18 жовтня, 551 584 — чоловіки.

Українські біженці не подають заяву на надання притулку, адже перебувають у ЄС на підставі Директиви про масовий наплив, яка гарантує тимчасовий захист, дозвіл на роботу та доступ до соціальних виплат.

ЄС уже продовжив дію цієї директиви до 4 березня 2027 року, проте частина українців все ж подають заяви про притулок — цього року таких звернень було 588 проти 805 торік.

У Німеччині тривають дискусії про скорочення соціальної допомоги для новоприбулих українців. Планується, що вони отримуватимуть допомогу з безробіття замість звичайної громадянської допомоги. Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер закликав пришвидшити ухвалення цих змін, зауваживши, що Польща вже посилила правила — там соціальні виплати тепер нараховуються лише тим українцям, які працюють і сплачують податки.

За даними уряду ФРН, у 2024 році українцям у Німеччині виплатили близько 6,3 млрд євро. При цьому більшість німців виступають проти подальшої фінансової підтримки українських біженців і вважають, що чоловіки призовного віку мають повернутися додому.

Нагадаємо, на Буковині заступник мера міста Сокиряни допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон. Підшукував охочих і керував маршрутами головний організатор з Хмельниччини. Вартість послуг становила 7000 доларів з кожного.