22 жовтня 2025, 18:23

Швеція продасть Україні до 150 винищувачів Gripen E, — ЗМІ

22 жовтня 2025, 18:23
Швеція планує передати Україні від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E — найновішої модифікації багатоцільового літака, розробленого компанією Saab

Про це повідомляє TV4 Nyheterna, передає RegioNews.

Це буде найбільший експортний контракт на Gripen в історії країни: раніше Стокгольм міг продати лише близько десяти винищувачів попередньої версії C/D.

JAS 39 Gripen E оснащений потужнішим двигуном, має збільшену дальність польоту, оновлену радіолокаційну станцію та сучасні системи електроніки й управління зброєю, що робить його одним із найефективніших легких винищувачів у світі.

Очікується, що ці літаки значно посилять обороноздатність України та підвищать сумісність із силами НАТО.

Офіційні деталі угоди, включно з вартістю та термінами передачі, наразі не розголошуються.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас Дональд Трамп наголошував на своєму прагненні до швидкого завершення війни в Україні.

