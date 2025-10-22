Тепло й майже без опадів: синоптикиня дала прогноз на 23 жовтня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 23 жовтня, в Україні буде тепло. Денна температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а в Криму до +18

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, лише на північному сході буде свіжіше, +7…+9 градусів.

"Дощі якісь серйозні малоймовірні, хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ", – йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний посилиться до 10-14 метрів за секунду на заході, півночі та в центрі України.

У Києві 23-го жовтня вночі та вранці місцями незначний дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.

"Впродовж 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україну йде різке потепління до +16 градусів. За прогнозами синоптиків, потепління триватиме лише декілька днів.