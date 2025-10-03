Скандал з Укрзалізницею: російські склянки в поїздах потрапили на міжнародні рейси

У поїздах Укрзалізниці пасажирам почали подавати чай у склянках із російським маркуванням. Це помітили у рейсі Київ-Будапешт, що викликало хвилю обурення серед громадськості та підняло питання про імідж України за кордоном

Як передає RegioNews, про це написав користувач Facebook Кирило Антонов. Він вже отримав відповідь від УЗ.

Пасажир Антонов опублікував фото склянки з логотипом ОСЗ (Опитний скляний завод, Гусь-Хрустальний, РФ). УЗ у коментарі підтвердила наявність таких склянок, але заявила, що вони були закуплені ще до початку війни, і замінять їх на українські після закінчення строку експлуатації.

Представники компанії пояснили, що інвентар зберігся ще з часів, коли в Україні курсував великий парк пасажирських поїздів, у тому числі міжнародних. Через війну кількість рухомого складу зменшилася, але інвентар (зокрема посуд) був розприділений серед депо.

Сьогодні УЗ не вважає за потрібне використати бюджетні кошти на добровільну швидку заміну, але обіцяє поступово оновити посуд після закінчення строків придатності.

Критики у мережі наголошують, що УЗ - "лице держави" і не має права подавати пасажирам на міжнародних маршрутах елементи з маркуванням країни-агресора, навіть якщо вони "залишилися у запасі".

Разом з тим, Укрзалізниця вже планує відмовитися від традиційних склянок із підсклянниками на користь брендованого паперового посуду.

