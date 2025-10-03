12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 11:22

Содержание багажа шокировало таможенников: в аэропорту Кракова задержали украинца

03 октября 2025, 11:22
В багаже украинца польские таможенники обнаружили более 15 кг волос. Фото: inpoland
В Польше таможенники аэропорта Краков-Балице обнаружили в багаже гражданина Украины более 15 килограммов человеческих волос. Необычный груз оценили в сотни тысяч злотых

Об этом сообщает портал inPoland, передает RegioNews.

Мужчина прилетел в Краков из Дубая и ничего не задекларировал.

Однако во время проверки ручной клади сотрудники Малопольского таможенного и налогового управления обнаружили 94 пряди волос разной длины, общим весом более 15 кг.

По данным Национальной налоговой администрации, товар происходит из Турции, а его рыночная стоимость составляет около 270 000 злотых (74,5 тысяч долларов).

Против украинца открыли уголовное производство. Ему грозит штраф.

Недавно, во время осмотра микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился житель Ивано-Франковской области, работники таможни нашли вещи на сумму около 800 тысяч гривен. А именно – сумку и ботинки Chanel, а также наушники Hermes.

03 октября 2025
