Вміст багажу шокував митників: в аеропорту Кракова затримали українця

У багажі українця польські митники виявили понад 15 кг волосся. Фото: inpoland

У Польщі митники аеропорту Краків-Баліце виявили у багажі громадянина України понад 15 кілограмів людського волосся. Незвичайний вантаж оцінили у сотні тисяч злотих

Про це повідомляє портал inPoland, передає RegioNews.

Чоловік прилетів до Кракова з Дубая і нічого не задекларував.

Однак під час перевірки ручної поклажі співробітники Малопольського митного та податкового управління знайшли 94 пасма волосся різної довжини, загальною вагою понад 15 кг.

За даними Національної податкової адміністрації, товар походить із Туреччини, а його ринкова вартість становить близько 270 000 злотих (74,5 тисячі доларів).

Проти українця відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує штраф.

Нещодавно, під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був мешканець Івано-Франківщини, працівники митниці знайшли речі на суму близько 800 тисяч гривень. А саме – сумку і черевики Chanel, а також навушники Hermes.