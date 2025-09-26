00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 12:23

Держава розширює перелік безкоштовних медичних послуг для ветеранів, – "Слуга Народу"

26 вересня 2025, 12:23
Фото: armyinform
Читайте также
Захисники та захисниці, які отримали поранення чи захворювання під час служби, тепер матимуть ширший доступ до безкоштовних медичних послуг. Ініціатива охоплює лікування, діагностику та реабілітацію у медзакладах по всій Україні

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

Політикиня пояснила, що ветерани та ветеранки зможуть отримати безоплатне лікування та діагностику онкологічних, інфекційних, серцево-судинних і неврологічних захворювань, а також захворювань суглобів і хребта, допомогу при черепно-мозкових травмах і посттравматичних синдромах, реабілітацію після поранень, операцій та хронічних хвороб, психологічну підтримку, отримати безкоштовні ліки, лабораторні аналізи, знеболення та харчування у стаціонарі.

В партії "Слуга Народу" деталізували, які медичні послуги ветерани і ветеранки зможуть отримувати безкоштовно:

При онкологічних захворюваннях:

  • хіміотерапевтичне і радіологічне лікування;
  • лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарі та амбулаторних умовах.
  • лабораторні (аналіз крові, дослідження спинномозкової рідини, молекулярно-генетичні аналізи тощо), інструментальні (МРТ, рентген, КТ, ендоскопічні дослідження, УЗД, сцинтиграфія тощо) та цитологічні дослідження, киснева підтримка тощо.

При інфекційних захворюваннях:

  • діагностика і лікування ВІЛ та вірусного гепатиту В та С;
  • тестування на ВІЛ та післятестове консультування;
  • аналізи крові, сечі, кількість CD4, визначення навантаження ВІЛ у плазмі крові, обстеження на інфекції, що перейшли серцевим шляхом, інші дослідження.

При серцево-судинних захворюваннях:

  • лікування гіпертензії та інших хвороб серця;
  • обстеження – ЕКГ, УЗД серця, КТ, МРТ;
  • необхідні ліки з Національного переліку та закуплені МОЗ.

При неврологічних захворюваннях:

  • допомогу при ураженнях мозку, хребта, нервової системи;
  • лікування посттравматичних синдромів та черепно-мозкових травм;
  • психологічну підтримку – індивідуальну та групову терапію, роботу з депресіями й наслідками стресу.

При хворобах опорно-рухового апарату:

  • лікування артриту, артрозу, уражень суглобів і хребта;
  • реабілітацію після поранень та операцій;
  • консультації профільних лікарів.

Також ветерани та ветеранки безоплатно отримають: лабораторні тести, знеболювальну та інтенсивну терапію, ліки з Нацпереліку та харчування у стаціонарі.

Як отримати послугу?

В партії "Слуга Народу" додали, що для отримання таких послуг ветерани та ветеранки мають звернутися до свого сімейного лікаря або безпосередньо у медзаклад, який працює за Програмою медичних гарантій. Щоб знайти потрібну лікарню, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

"Розширення програми безоплатних медичних послуг для ветеранів – це системний крок держави. Він забезпечує доступ до лікування, діагностики та реабілітації на рівні сучасних стандартів і є складовою нашої стратегії підтримки ветеранів. Наші захисники та захисниці віддали здоров’я і силу заради України. Тепер ми маємо зробити все, щоб вони мали шанс на якісне лікування й відновлення. Це питання не лише медицини, а й справедливості та людяності", – зазначила Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що держава розширила можливості державної іпотечної програми "єОселя", зробивши її більш доступною для переселенців та тих українців, які проживають у прифронтових громадах.

26 вересня 2025
