Фото: Укрзалізниця

Щоб задовольнити попит пасажирів, Укрзалізниця призначила кілька додаткових рейсів на вересень

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

№168/167 Львів – Одеса: відправлення зі Львова та Одеси 14 і 21 вересня.

№243/244 Київ – Львів: з Києва та Львова 14, 19, 20, 21, 26 і 27 вересня.

№289/290 Київ – Львів: з Києва та Львова 28 вересня.

На маршруті курсуватимуть купейні вагони, пристосовані для денних поїздок у сидячому форматі. Пасажирам радять уважно перевіряти схему вагонів: непарні місця – біля вікна, парні – біля проходу.

Квитки вже доступні для придбання в офіційному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст країн Євросоюзу новою євроколією.