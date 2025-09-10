Фото: из личного архива

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеранском предпринимательстве", недавно принятый Верховной Радой. Этот закон закрепляет принципы государственной политики в этой сфере и определяет механизмы поддержки бизнеса ветеранов

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, закон дает четкое определение понятию "ветеранское предпринимательство" и устанавливает, что субъектами такой деятельности могут быть ветераны, зарегистрированные как ФЛП, а также самозанятые лица или компании, у которых 100% владельцев – ветераны.

Глава партии "Слуга Народа" объяснила, что закон вводит специальный режим поддержки ветеранского бизнеса, который предусматривает предоставление субъектам ветеранского предпринимательства преференциальных мер, в частности участия в государственных и муниципальных программах поддержки, получения субсидий, грантов, доступа к льготным условиям кредитования или участия в специализированных тендерных процедурах.

Кроме финансовой помощи, по словам политика, предусмотрены консультации, обучающие программы, переквалификация и создание единого веб-портала для ветеранского бизнеса. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны разрабатывать региональные программы поддержки ветеранского предпринимательства, согласовывая и координируя их с центральными органами исполнительной власти, ответственными за формирование и реализацию политики в этой сфере.

"Этот законопроект – не только про экономику. Это про доверие, справедливость и нашу общую ответственность за тех, кто отдал самое ценное ради Украины. Дать ветеранам шанс в бизнесе – значит дать шанс Украине на более быстрое развитие, сильную экономику и уверенное будущее", – подчеркивает Елена Шуляк.

В партии "Слуга Народа" рассказали, что этот закон народные депутаты и представители правительства разрабатывали совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, представителями гражданского общества, а также с привлечением самих ветеранов. На следующем этапе Кабинет Министров должен принять подзаконные акты, которые детализируют порядок реализации закона.

Ранее в партии "Слуга Народа" отмечали, что государственная программа "Гранты для перерабатывающих предприятий" уже помогла создать более 20 тыс. рабочих мест и привлечь в сферу промышленности свыше 6,2 млрд грн инвестиций, которые возвращаются государству и приумножаются за счет налогов, уплачиваемых бизнесом.