13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 11:09

В "Слузі Народу" пояснили, як працюватиме новий закон про ветеранський бізнес

10 вересня 2025, 11:09
Читайте также на русском языке
Фото: з особистого архіву
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ветеранське підприємництво", нещодавно прийнятий Верховною Радою. Цей закон закріплює принципи державної політики у цій сфері та визначає механізми підтримки бізнесу ветеранів і ветеранoк

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, закон дає чітке визначення поняттю "ветеранське підприємництво" та встановлює, що суб’єктами такої діяльності можуть бути ветерани та ветеранки, зареєстровані як ФОП, а також самозайняті особи або компанії, у яких 100% власників – ветерани.

Очільниця партії "Слуга Народу" пояснила, що закон запроваджує спеціальний режим підтримки ветеранського підприємництва, що передбачає надання суб’єктам ветеранського підприємництва преференційних заходів, зокрема щодо участі в державних та муніципальних програмах підтримки, отримання субсидій, грантів, доступу до пільгових умов кредитування або участі у спеціалізованих тендерних процедурах.

Окрім фінансової допомоги, за словами політикині, передбачені консультації, навчальні програми, перекваліфікація та створення єдиного вебпорталу для ветеранського бізнесу. Крім того, органи місцевого самоврядування зобов'язані розробляти регіональні програми підтримки ветеранського підприємництва, узгоджуючи та координуючи їх із центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію політики у цій сфері.

"Цей законопроєкт – не лише про економіку. Це про довіру, справедливість і нашу спільну відповідальність за тих, хто віддав найцінніше заради України. Дати ветеранам шанс у бізнесі означає дати шанс Україні на швидший розвиток, сильнішу економіку і впевнене майбутнє", – наголошує Олена Шуляк.

В партії "Слуга Народу" розповіли, що цей закон народні депутати та урядовці розробляли спільно з представниками Українського ветеранського фонду Мінветеранів, представниками громадянського суспільства, також були залучені самі ветерани й ветеранки. На наступному етапі Уряд має ухвалити підзаконні акти, що деталізують порядок реалізації закону.

Раніше в партії "Слуга Народу" розповідали, що державна програма "Гранти для переробних підприємств" уже допомогла створити більше 20 тис. робочих місць та залучити в сферу промисловості понад 6,2 млрд грн інвестицій, які повертаються до держави та примножуються через сплачені бізнесом податки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Слуга народа Олена Шуляк гранти ветерани бізнес підприємці
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які намагалися переправити до Молдови чоловіків призовного віку
10 вересня 2025, 14:57
Це була провокація. Такою є офіційна оцінка Польщі й НАТО, і вона є правильною
10 вересня 2025, 14:39
На свободі без застави: ексголова МСЕК Тетяна Крупа не внесла 20 мільйонів
10 вересня 2025, 14:27
Матір полковника ДБР, яка заробляла 10 тисяч гривень на місяць, придбала земельну ділянку за 7 мільйонів
10 вересня 2025, 14:15
Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Шурма переїхав в іншу країну
10 вересня 2025, 13:58
Зухвала атака Росії на Польщу може мати на меті вирішення відразу кількох завдань
10 вересня 2025, 13:51
Вбивство школярів на Вінниччині: вбивцею виявився вчитель
10 вересня 2025, 13:50
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 13:15
Полковник ДБР під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів
10 вересня 2025, 13:09
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
10 вересня 2025, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »