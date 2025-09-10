Фото: з особистого архіву

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про ветеранське підприємництво", нещодавно прийнятий Верховною Радою. Цей закон закріплює принципи державної політики у цій сфері та визначає механізми підтримки бізнесу ветеранів і ветеранoк

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, закон дає чітке визначення поняттю "ветеранське підприємництво" та встановлює, що суб’єктами такої діяльності можуть бути ветерани та ветеранки, зареєстровані як ФОП, а також самозайняті особи або компанії, у яких 100% власників – ветерани.

Очільниця партії "Слуга Народу" пояснила, що закон запроваджує спеціальний режим підтримки ветеранського підприємництва, що передбачає надання суб’єктам ветеранського підприємництва преференційних заходів, зокрема щодо участі в державних та муніципальних програмах підтримки, отримання субсидій, грантів, доступу до пільгових умов кредитування або участі у спеціалізованих тендерних процедурах.

Окрім фінансової допомоги, за словами політикині, передбачені консультації, навчальні програми, перекваліфікація та створення єдиного вебпорталу для ветеранського бізнесу. Крім того, органи місцевого самоврядування зобов'язані розробляти регіональні програми підтримки ветеранського підприємництва, узгоджуючи та координуючи їх із центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію політики у цій сфері.

"Цей законопроєкт – не лише про економіку. Це про довіру, справедливість і нашу спільну відповідальність за тих, хто віддав найцінніше заради України. Дати ветеранам шанс у бізнесі означає дати шанс Україні на швидший розвиток, сильнішу економіку і впевнене майбутнє", – наголошує Олена Шуляк.

В партії "Слуга Народу" розповіли, що цей закон народні депутати та урядовці розробляли спільно з представниками Українського ветеранського фонду Мінветеранів, представниками громадянського суспільства, також були залучені самі ветерани й ветеранки. На наступному етапі Уряд має ухвалити підзаконні акти, що деталізують порядок реалізації закону.

