Експерти прогнозують ймовірну нестачу хлібопекарського борошна в Україні. Аналітики пояснили, чи дійсно зміняться ціни

Керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин зазначила, що підстав для зростання вартості хліба зараз немає. За словами експертки, борошно дійсно є елементом собівартості, але українцям не варто чекати в цьому стовідсоткові зміни.

"Цього року очікується врожай на рівні близько 21 мільйона тонн пшениці. Для задоволення внутрішніх потреб України необхідно 6,4 мільйона тонн. Відповідно, зібраного врожаю більш ніж достатньо, а решту планується експортувати", - роповіла Світлана Литвин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зниження цін на пшеницю в Україні на 100-200 гривень за тиждень. Основною причиною називають тенденції світового ринку.