16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 20:59

"Димас" из "Любарта": как доброволец стал офицером и артиллеристом нового поколения

05 сентября 2025, 20:59
фото: Любарт
История «Димаса» – доказательство того, что в бригаде «Любарт» ценят не формальные дипломы, а решительность и готовность учиться. Каждый, кто хочет стать частью этого подразделения

В мае 2022 года Дмитрий Зварыч, известный собратьям как "Димас", покинул общественную деятельность и присоединился к Любарту. Пригласил его старый друг – "Хорват". В руках у Дмитрия никогда не было военного диплома, зато была решительность. Первый курс подготовки он проходил в учебном центре ССО Украины, а уже через несколько недель - позиции, окопы, Бахмут.

От оператора к командиру

Путь с нуля

Когда Димас впервые попал на фронт, у него не было ни одного военного опыта. Начинал он как оператор гранатометов и минометов – работал с АГС, СПГ и 60-мм минометами. В это время он впервые почувствовал, что любое его действие напрямую влияет на жизнь собратьев.

Опыт Бахмута

В боях за Бахмут он каждый день сталкивался с несколькими вражескими штурмами. Здесь не оставалось места теории: каждая ошибка стоила слишком дорого. В условиях плотных застроек и постоянных артобстрелов Дмитрий получил опыт, который не дают учебные полигоны.

Командование в Херсонской области

Во время боев на левобережье Херсона Дмитрий перешел от роли оператора 81-мм миномета к командиру 120-мм расчета. Его взвод обеспечивал поддержку штурмовых групп. Там, где каждая секунда имела значение, Зварыч доказал, что способен не только работать сам, но и организовывать команду под огнем.

Признание собратьев

Постепенно Дмитрий перешел от руководства взводом в командование целой минометной батареей. Собратья отмечают его человечность и справедливость, способность не только требовать результата, но и обучать и поддерживать младших. В 2025 году он уже стал заместителем командира 20-й бригады "Любарт" по артиллерии.

Награды и признание

В 2024 году он получил сразу два отличия:

  • "За отвагу" - за командование минометным взводом в Серебрянской кампании;
  • "Серебряный крест" от Главнокомандующего ВСУ за эффективное командование минометной батареей во время Нью-Йоркской кампании.

Сегодня Зварыч – лейтенант и начальник артиллерии 20-й бригады "Любарт".

Бригада Любарт: собратья о "Димасе"

Его описывают как офицера нового поколения.
Друг "Язон": "Он не заканчивал военных вузов, но имеет большее понимание, чем некоторые кадровые офицеры. Справедливый и человечный благодаря этому авторитет у всех".
Друг "Магон": "Димас знает дело на все 200%. Батарея научилась воевать именно от него".

Почему история Димаса важна

Путь Дмитрия отражает трансформацию всего подразделения. То, что начиналось как батальон Любарт, выросло в полноценное соединение в составе корпуса "Азов". Сегодня у бригады есть современное вооружение, собственная артиллерия и разведка. Эта среда, где вырастают новые командиры, способны вести людей вперед.

История "Димоса" доказывает: даже без военного образования можно пройти путь от добровольца до офицера. Пока нужны не только стрелки или артиллеристы — ищут и логистов, и водителей, и специалистов тыла.

Узнать больше о подразделе Любарт и подать заявку можно на сайте lubart.army. Там каждый желающий найдет свою вакансию и получит шанс стать частью команды, создающей новую историю.

