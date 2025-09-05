фото: Любарт

Історія «Дімаса» – доказ, що у бригаді «Любарт» цінують не формальні дипломи, а рішучість і готовність вчитися. Кожен, хто хоче стати частиною цього підрозділу

У травні 2022 року Дмитро Зварич, відомий побратимам як "Дімас", залишив громадську діяльність і приєднався до Любарта. Запросив його давній друг — "Хорват". У руках у Дмитра ніколи не було військового диплома, зате була рішучість. Перший курс підготовки він проходив у навчальному центрі ССО України, а вже за кілька тижнів — позиції, окопи, Бахмут.

Від оператора до командира

Шлях із нуля

Коли "Дімас" уперше потрапив на фронт, у нього не було жодного військового досвіду. Починав він як оператор гранатометів і мінометів — працював із АГС, СПГ та 60-мм мінометами. Саме тоді він уперше відчув, що будь-яка його дія напряму впливає на життя побратимів.

Досвід Бахмута

У боях за Бахмут він щодня стикався з кількома ворожими штурмами. Тут не залишалося місця теорії: кожна помилка коштувала надто дорого. В умовах щільних забудов і постійних артобстрілів Дмитро здобув досвід, який не дають навчальні полігони.

Командування на Херсонщині

Під час боїв на лівобережжі Херсонщини Дмитро перейшов від ролі оператора 81-мм міномета до командира 120-мм розрахунку. Його взвод забезпечував підтримку штурмових груп. Там, де кожна секунда мала значення, Зварич довів, що здатний не лише працювати сам, а й організовувати команду під вогнем.

Визнання побратимів

Поступово Дмитро перейшов від керівництва взводом до командування цілою мінометною батареєю. Побратими відзначають його людяність і справедливість, здатність не лише вимагати результат, а й навчати та підтримувати молодших. У 2025 році він уже став заступником командира 20-ї бригади "Любарт" з артилерії.

Нагороди та визнання

У 2024 році він отримав відразу дві відзнаки:

"За відвагу" — за командування мінометним взводом у Серебрянській кампанії;

"Срібний хрест" від Головнокомандувача ЗСУ — за ефективне командування мінометною батареєю під час Нью-Йоркської кампанії.

Сьогодні Зварич — лейтенант і начальник артилерії 20-ї бригади "Любарт".

Бригада Любарт: побратими про "Дімаса"

Його описують як офіцера нової генерації.

Друг "Язон": "Він не закінчував військових вишів, але має більше розуміння, ніж деякі кадрові офіцери. Справедливий і людяний — завдяки цьому авторитет у всіх".

Друг "Магоні": "Дімас знає справу на всі 200%. Батарея навчилася воювати саме від нього".

Чому історія Дімаса важлива

Шлях Дмитра віддзеркалює трансформацію всього підрозділу. Те, що починалося як батальйон Любарт , виросло у повноцінне з’єднання в складі корпусу "Азов". Сьогодні бригада має сучасне озброєння, власну артилерію та розвідку. Це середовище, де виростають нові командири, здатні вести людей уперед.

Історія "Дімаса" доводить: навіть без військової освіти можна пройти шлях від добровольця до офіцера. Наразі потрібні не лише стрільці чи артилеристи — шукають і логістів, і водіїв, і фахівців тилу.

Дізнатися більше про підрозділ Любарт і подати заявку можна на сайті lubart.army. Там кожен охочий знайде свою вакансію й отримає шанс стати частиною команди, яка творить нову історію.