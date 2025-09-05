16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 20:59

"Дімас" із "Любарта": як доброволець став офіцером і артилеристом нового покоління

05 вересня 2025, 20:59
Читайте также на русском языке
фото: Любарт
Читайте также
на русском языке

Історія «Дімаса» – доказ, що у бригаді «Любарт» цінують не формальні дипломи, а рішучість і готовність вчитися. Кожен, хто хоче стати частиною цього підрозділу

У травні 2022 року Дмитро Зварич, відомий побратимам як "Дімас", залишив громадську діяльність і приєднався до Любарта. Запросив його давній друг — "Хорват". У руках у Дмитра ніколи не було військового диплома, зате була рішучість. Перший курс підготовки він проходив у навчальному центрі ССО України, а вже за кілька тижнів — позиції, окопи, Бахмут.

Від оператора до командира

Шлях із нуля

Коли "Дімас" уперше потрапив на фронт, у нього не було жодного військового досвіду. Починав він як оператор гранатометів і мінометів — працював із АГС, СПГ та 60-мм мінометами. Саме тоді він уперше відчув, що будь-яка його дія напряму впливає на життя побратимів.

Досвід Бахмута

У боях за Бахмут він щодня стикався з кількома ворожими штурмами. Тут не залишалося місця теорії: кожна помилка коштувала надто дорого. В умовах щільних забудов і постійних артобстрілів Дмитро здобув досвід, який не дають навчальні полігони.

Командування на Херсонщині

Під час боїв на лівобережжі Херсонщини Дмитро перейшов від ролі оператора 81-мм міномета до командира 120-мм розрахунку. Його взвод забезпечував підтримку штурмових груп. Там, де кожна секунда мала значення, Зварич довів, що здатний не лише працювати сам, а й організовувати команду під вогнем.

Визнання побратимів

Поступово Дмитро перейшов від керівництва взводом до командування цілою мінометною батареєю. Побратими відзначають його людяність і справедливість, здатність не лише вимагати результат, а й навчати та підтримувати молодших. У 2025 році він уже став заступником командира 20-ї бригади "Любарт" з артилерії.

Нагороди та визнання

У 2024 році він отримав відразу дві відзнаки:

  • "За відвагу" — за командування мінометним взводом у Серебрянській кампанії;
  • "Срібний хрест" від Головнокомандувача ЗСУ — за ефективне командування мінометною батареєю під час Нью-Йоркської кампанії.

Сьогодні Зварич — лейтенант і начальник артилерії 20-ї бригади "Любарт".

Бригада Любарт: побратими про "Дімаса"

Його описують як офіцера нової генерації.
Друг "Язон": "Він не закінчував військових вишів, але має більше розуміння, ніж деякі кадрові офіцери. Справедливий і людяний — завдяки цьому авторитет у всіх".
Друг "Магоні": "Дімас знає справу на всі 200%. Батарея навчилася воювати саме від нього".

Чому історія Дімаса важлива

Шлях Дмитра віддзеркалює трансформацію всього підрозділу. Те, що починалося як батальйон Любарт, виросло у повноцінне з’єднання в складі корпусу "Азов". Сьогодні бригада має сучасне озброєння, власну артилерію та розвідку. Це середовище, де виростають нові командири, здатні вести людей уперед.

Історія "Дімаса" доводить: навіть без військової освіти можна пройти шлях від добровольця до офіцера. Наразі потрібні не лише стрільці чи артилеристи — шукають і логістів, і водіїв, і фахівців тилу.

Дізнатися більше про підрозділ Любарт і подати заявку можна на сайті lubart.army. Там кожен охочий знайде свою вакансію й отримає шанс стати частиною команди, яка творить нову історію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Любарт армія Україна війна
Росіяни продовжули штурми на заході Запорізької області - ISW
05 вересня 2025, 18:16
Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі
05 вересня 2025, 14:42
Відповідальність за СЗЧ повертається: що змінює новий законопроєкт
05 вересня 2025, 11:15
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну
05 вересня 2025, 21:59
Росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм
05 вересня 2025, 21:48
У Херсоні підліток підірвався на міні
05 вересня 2025, 21:24
"Репресії - не дисципліна": у Києві протести проти законопроєкту про покарання для військових
05 вересня 2025, 21:16
З'явився трейлер фільму про Казимира Малевича
05 вересня 2025, 20:30
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »