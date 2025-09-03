Фото: ілюстративне

Українська компанія Fire Point розширює діяльність у Європі, запускаючи виробництво ракетного палива в Данії

Про це повідомляє телеканал Nyheder, передає RegioNews.

Українська компанія Fire Point розпочне виробництво твердого ракетного палива на території Данії, повідомляє телеканал Nyheder. Новий завод стане частиною розширення діяльності компанії в Європі та дозволить виробляти паливо для власних ракетних систем.

За інформацією видання, це паливо використовується у ракетах "Фламінго", які розробляє Fire Point. Ракетні технології компанії вже демонструють високий рівень локалізації виробництва та застосування сучасних компонентів.

Крім того, президент України повідомив про будівництво на території Данії спільного заводу, який виготовлятиме не лише ракети, а й безпілотні літальні апарати. Очікується, що цей проєкт створить нові робочі місця та сприятиме зміцненню оборонного потенціалу України в співпраці з європейськими партнерами.

Інвестиції у проєкт покликані не лише розширити виробничі потужності, але й підвищити технологічну інтеграцію компанії на міжнародному ринку озброєнь. Водночас український бізнес демонструє здатність реалізовувати високотехнологічні проєкти за кордоном.

Раніше повідомлялося, в мережі з’явилася інформація про нібито розслідування НАБУ щодо діяльності виробника ракет "Фламінго". У відомстві прокоментували ці повідомлення.