В Україні почало дешевшати вершкове масло: названа причина

Серед українців падає попит на вершкове масло, що супроводжується поступовим падінням цін

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичне агентство "Інфагро".

За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності, зниженням інтересу з боку європейських трейдерів, а також невизначеністю щодо подальшого розширення безмитних квот з ЄС.

"На складах виробників почали накопичуватись запаси нерозпродженого продукту", – йдеться у повідомленні.

Водночас на внутрішньому ринку більшість операторів не готові суттєво знижувати ціни, оскільки новий рівень вже наближається до межі рентабельності.

