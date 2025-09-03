В Україні почало дешевшати вершкове масло: названа причина
Серед українців падає попит на вершкове масло, що супроводжується поступовим падінням цін
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на аналітичне агентство "Інфагро".
За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності, зниженням інтересу з боку європейських трейдерів, а також невизначеністю щодо подальшого розширення безмитних квот з ЄС.
"На складах виробників почали накопичуватись запаси нерозпродженого продукту", – йдеться у повідомленні.
Водночас на внутрішньому ринку більшість операторів не готові суттєво знижувати ціни, оскільки новий рівень вже наближається до межі рентабельності.
Нагадаємо, ціни на "борщовий набір" знову змінились. Здебільшого популярні овочі, такі як картопля та помідори, дешевшають.
В Україні різко скоротився експорт соняшникової оліїВсі новини »
02 вересня 2025, 17:59Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Хотів продати техніку: на Прикарпатті чоловік став жертвою аферистів
03 вересня 2025, 18:40У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв головне управління окупаційної поліції
03 вересня 2025, 18:32На Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини
03 вересня 2025, 17:58В Україні стартував набір заявок на Євробачення: які вимоги до артистів
03 вересня 2025, 17:50Росіяни обстріляли Костянтинівку із артилерії, загинуло 8 мирних жителів
03 вересня 2025, 17:29СБУ затримала двох прокремлівських агітаторів: поширювали антиукраїнські дописи у мережі
03 вересня 2025, 17:25У Рівному затримали чоловіка, який душив жінку та викрав сумку
03 вересня 2025, 17:16Нападали вночі та били: у Києві засудили небезпечних грабіжників
03 вересня 2025, 17:15На Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ
03 вересня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »