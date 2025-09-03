01:25  03 вересня
03 вересня 2025, 10:46

ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень проти зрадників та колаборантів

03 вересня 2025, 10:46
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державне бюро розслідувань максимально жорстко та послідовно протидіє тим, хто зраджує Україну під час війни

Як передає RegioNews, про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив Директор ДБР Олексій Сухачов.

За його словами, станом на початок вересня Бюро розслідує 2 758 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Переважна більшість – це факти державної зради (1 893 провадження) та колабораційної діяльності (686 проваджень). Ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору. Майже 1 300 кримінальних проваджень уже направлено до суду.

Сухачов зазначив, що серед фігурантів таких справ – колишні та чинні посадовці найвищого рівня. Так, 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів, 1 провадження – щодо державного службовця категорії "А", 51 провадження стосується суддів, 1 591 провадження – правоохоронців, ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців.

Нагадаємо, на початку серпня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13602, який передбачає масштабну реформу Державного бюро розслідувань.

