В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії

У серпні експорт соняшникової олії скоротився до 150 тис. тонн. Це мінімальний показник за останні 3 роки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АПК-Інформ.

Зазначається, що це також другий найнижчий місячний показник за останні 14 сезонів.

"Зниження темпів експорту даного продукту у вказаний період зумовлено сезонними чинниками, зокрема скороченням пропозиції соняшнику на внутрішньому ринку, що обмежувало переробку, а також зниженням попиту з боку деяких імпортерів в очікуванні поставок більш дешевої олії із сировини нового врожаю", – йдеться у повідомленні.

