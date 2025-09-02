10:06  02 вересня
02 вересня 2025, 12:47

Колишній чиновник і підрядник підозрюються у заволодінні майже 25 млн грн на потреби ЗСУ

02 вересня 2025, 12:47
Фото: БЕБ
Гроші виділялися на забезпечення потреб підрозділів Збройних сил України електричною енергією

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України викрили колишнього посадовця, який обіймав керівні посади в квартирно-експлуатаційних управліннях двох областей та очолював підрядну організацію, на заволодінні бюджетними коштами.

За даними слідства, колишній керівник уклав низку договорів із товариством на постачання електроенергії. Пізніше умови договорів переглянули без об'єктивних підстав, порушивши принципи прозорості та економності бюджетних витрат. Пояснювали це нібито коливанням ринкових цін на електроенергію.

Їм повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів

Слідство встановило, що внаслідок змін до первинних документів ціни на енергоресурси були штучно завищені. Це дало змогу заволодіти майже 25 мільйонами гривень державних коштів.

Детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівнику товариства-постачальника електроенергії. Справу продовжують розслідувати для встановлення повного кола осіб, причетних до незаконних дій.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили військового посадовця, який вимагав хабарі від підлеглих до $3 тисяч. Обвинувальний акт у справі вже передано до суду для розгляду.

БЕБ розкрадання коштів бюджет електроенергія ЗСУ Чиновник підозра
