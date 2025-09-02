Фото: БЕБ

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України викрили колишнього посадовця, який обіймав керівні посади в квартирно-експлуатаційних управліннях двох областей та очолював підрядну організацію, на заволодінні бюджетними коштами.

За даними слідства, колишній керівник уклав низку договорів із товариством на постачання електроенергії. Пізніше умови договорів переглянули без об'єктивних підстав, порушивши принципи прозорості та економності бюджетних витрат. Пояснювали це нібито коливанням ринкових цін на електроенергію.

Їм повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів

Слідство встановило, що внаслідок змін до первинних документів ціни на енергоресурси були штучно завищені. Це дало змогу заволодіти майже 25 мільйонами гривень державних коштів.

Детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівнику товариства-постачальника електроенергії. Справу продовжують розслідувати для встановлення повного кола осіб, причетних до незаконних дій.

