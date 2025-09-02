Фото: Міністерство оборони України

За серпень українські військові знищили значну кількість техніки та особового складу російських сил на фронті

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У серпні українські військові зафіксували значні втрати російських сил на фронті. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за місяць було уражено або знищено понад 1 300 одиниць артилерійських систем противника.

Крім того, повідомляється про втрати особового складу та техніки. Українські військові повідомляють про знищення майже 29 тисяч військових окупаційних сил. Також було втрачено 87 танків та 161 бойову броньовану машину.

За оцінками Генштабу, загальні втрати автотранспорту російської армії перевищили 3 500 одиниць. Дані свідчать про масштабність втрат противника та активність українських підрозділів у різних районах фронту.

Аналітики зазначають, що такі показники вказують на серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російських сил та впливають на їхню здатність вести наступальні операції. Ця статистика також використовується для планування оборонних і контрнаступальних дій української армії.

Раніше повідомлялося про трагічну загибель Андрія Парубія у Львові. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав його одним із найкращих синів України та висловив співчуття родині й народу.