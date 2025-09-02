09:38  02 вересня
02 вересня 2025, 10:56

Російська армія зазнала масштабних втрат у серпні

02 вересня 2025, 10:56
Фото: Міністерство оборони України
За серпень українські військові знищили значну кількість техніки та особового складу російських сил на фронті

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У серпні українські військові зафіксували значні втрати російських сил на фронті. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за місяць було уражено або знищено понад 1 300 одиниць артилерійських систем противника.

Крім того, повідомляється про втрати особового складу та техніки. Українські військові повідомляють про знищення майже 29 тисяч військових окупаційних сил. Також було втрачено 87 танків та 161 бойову броньовану машину.

За оцінками Генштабу, загальні втрати автотранспорту російської армії перевищили 3 500 одиниць. Дані свідчать про масштабність втрат противника та активність українських підрозділів у різних районах фронту.

Аналітики зазначають, що такі показники вказують на серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російських сил та впливають на їхню здатність вести наступальні операції. Ця статистика також використовується для планування оборонних і контрнаступальних дій української армії.

Раніше повідомлялося про трагічну загибель Андрія Парубія у Львові. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав його одним із найкращих синів України та висловив співчуття родині й народу.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
