Ушел из жизни Радна Сахалтуев – легенда украинской анимации

31 августа умер украинский художник бурятского происхождения, плакатист, график и мультипликатор Радна Сахалтуева. Ему было 90 лет

Об этом сообщил кинокритик Сергей Тримбач, передает RegioNews.

По его словам, во время празднования 90-летия художника в мае этого года Сахалтуев признался, что чувствует, что живет лишнее. "И вот Радна таки решил подвести черту под такой действительно долгой и содержательной жизнью", – написал Тримбач.

Кинокритик отметил, что Сахалтуев "точно имел крылья", ведь умел возвышаться над обыденностью и видел мир в положительном свете. Он назвал художника чрезвычайно животворным талантом.

Что известно о художнике

Сахалтуев родился в 1935 году в Улан-Уде. В 1955 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс художника анимационного кино. После выпуска в 1961 году он переехал в Киев и присоединился к объединению художественной мультипликации "Киевнаукфильм".

Большинство анимационных работ Сахалтуев создал вместе с режиссером Давидом Черкасским, среди них – "Приключения капитана Врунгеля", "Врач Айболит" и "Остров сокровищ". Также он работал над мультфильмом "Как казаки в хоккей играли".

В 1970-1980-х годах художник работал для сатирического журнала "Перец" и иллюстрировал детский журнал "Познайка". Кроме того, иллюстрировал книги для издательств "Радуга", "Утро" и "Фолио".

В 2008 году Радна Сахалтуев получил звание народного художника Украины.

