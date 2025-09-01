Пішов із життя Радна Сахалтуєв – легенда української анімації

Фото: з відкритих джерел

31 серпня помер український художник бурятського походження, плакатист, графік і мультиплікатор Радна Сахалтуєв. Йому було 90 років

Про це повідомив кінокритик Сергій Тримбач, передає RegioNews.

За його словами, під час святкування 90-річчя митця у травні цього року Сахалтуєв зізнався, що відчуває, ніби живе зайве. "І от Радна таки вирішив підвести риску під таким направду довгим і змістовним життям", – написав Тримбач.

Кінокритик зазначив, що Сахалтуєв "точно мав крила", адже вмів підноситися над буденністю і бачив світ у позитивному світлі. Він назвав художника надзвичайно життєдайним талантом.

Що відомо про митця

Радна Сахалтуєв народився у 1935 році в Улан-Уде. У 1955 році вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. Після випуску у 1961 році він переїхав до Києва і приєднався до об'єднання художньої мультиплікації "Київнаукфільм".

Більшість анімаційних робіт Сахалтуєв створив разом із режисером Давидом Черкаським, серед них – "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів". Також він працював над мультфільмом "Як козаки у хокей грали".

У 1970-1980-х роках художник працював для сатиричного журналу "Перець" і ілюстрував дитячий журнал "Пізнайко". Крім того, ілюстрував книги для видавництв "Веселка", "Ранок" і "Фоліо".

У 2008 році Радна Сахалтуєв отримав звання народного художника України.

Нагадаємо, 14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури України Мирослав Мединський. Він очолював режисерську групу телеканалу "Львів" та був одним із авторів документального фільму про Ігоря Білозіра "Під крилом ангела".