19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 19:52

Пішов із життя Радна Сахалтуєв – легенда української анімації

01 вересня 2025, 19:52
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

31 серпня помер український художник бурятського походження, плакатист, графік і мультиплікатор Радна Сахалтуєв. Йому було 90 років

Про це повідомив кінокритик Сергій Тримбач, передає RegioNews.

За його словами, під час святкування 90-річчя митця у травні цього року Сахалтуєв зізнався, що відчуває, ніби живе зайве. "І от Радна таки вирішив підвести риску під таким направду довгим і змістовним життям", – написав Тримбач.

Кінокритик зазначив, що Сахалтуєв "точно мав крила", адже вмів підноситися над буденністю і бачив світ у позитивному світлі. Він назвав художника надзвичайно життєдайним талантом.

Що відомо про митця

Радна Сахалтуєв народився у 1935 році в Улан-Уде. У 1955 році вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. Після випуску у 1961 році він переїхав до Києва і приєднався до об'єднання художньої мультиплікації "Київнаукфільм".

Більшість анімаційних робіт Сахалтуєв створив разом із режисером Давидом Черкаським, серед них – "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів". Також він працював над мультфільмом "Як козаки у хокей грали".

У 1970-1980-х роках художник працював для сатиричного журналу "Перець" і ілюстрував дитячий журнал "Пізнайко". Крім того, ілюстрував книги для видавництв "Веселка", "Ранок" і "Фоліо".

У 2008 році Радна Сахалтуєв отримав звання народного художника України.

Нагадаємо, 14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури України Мирослав Мединський. Він очолював режисерську групу телеканалу "Львів" та був одним із авторів документального фільму про Ігоря Білозіра "Під крилом ангела".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть художник Радна Сахалтуєв аніматор мультфільм Київнаукфільм мультиплікатор журнали
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
11 серпня 2025, 07:49
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У Сумській області за день 7 людей постраждали через російські атаки
01 вересня 2025, 21:35
300 млн на безпечне навчання: Харків готується до офлайну
01 вересня 2025, 20:44
У Херсоні на будівництво "підземних шкіл" витратили майже 73 млн грн
01 вересня 2025, 20:33
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
01 вересня 2025, 20:05
Сквер на 8 мільйонів: у Запоріжжі розслідують розкрадання бюджетних коштів
01 вересня 2025, 19:55
Без рекордів, але з контрастами: яким був серпень у Києві
01 вересня 2025, 19:40
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
01 вересня 2025, 19:33
На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні
01 вересня 2025, 19:12
Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 18:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »