В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан

Давид Чичкан. Фото: instagram/davidchichkan
Защищая Украину от русских захватчиков, на фронте погиб художник Давид Чичкан

Об этомсообщили собратья погибшего, передает RegioNews.

Чичкан получил тяжелые ранения, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении 8 августа. Утром на следующий день его сердце перестало биться.

В сообщении отмечается, что Чичкан "всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями по поводу политики, этики и социальной справедливости".

Собратья отметили умение Давида создавать вокруг себя уникальную атмосферу и быстро находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям.

"Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель – огромная потеря для нас", – говорится в сообщении.

Давиду было 39 лет.

О ходужнике

Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Ильяховой. Начал свою художественную практику в начале 2000-х гг. вошел в состав творческой группировки "А. Э.".

Не имел высшего художественного образования, но последовательно развивал свою художественную практику как социальную и политическую критику. Видел в искусстве инструмент перемен и поддержки рабочих классов. Говорил, что создает искусство в первую очередь для рабочих, а себя называл "рисовальщиком".

Чичкан работал в таких направлениях, как графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст. Провел более 10 персональных выставок в городах Украины, Венгрии, Польше, Австрии.

Атаки на выставки

Выставки Чичкана неоднократно подвергались цензурам и нападениям. В 2017 году неизвестные разгромили его проект "Упущенная возможность", посвященный войне и событиям после Майдана. Впоследствии экспозицию переоткрыли.

В 2022 году была повреждена выставка "Ленты и треугольники" во Львовском муниципальном художественном центре.

В 2024 году в Одесском национальном художественном музее отменили открытие выставки "С лентами и флагами". Она должна была представить портреты военных, исполненные в стилистике политических плакатов конца XIX – первой половины XX века.

Напомним, сын известного украинского журналиста и телеведущего Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте. Молодой защитник потерял руку и на время слух.

