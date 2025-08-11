На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
Защищая Украину от русских захватчиков, на фронте погиб художник Давид Чичкан
Об этомсообщили собратья погибшего, передает RegioNews.
Чичкан получил тяжелые ранения, отражая штурм вражеской пехоты на Запорожском направлении 8 августа. Утром на следующий день его сердце перестало биться.
В сообщении отмечается, что Чичкан "всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями по поводу политики, этики и социальной справедливости".
Собратья отметили умение Давида создавать вокруг себя уникальную атмосферу и быстро находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям.
"Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель – огромная потеря для нас", – говорится в сообщении.
Давиду было 39 лет.
О ходужнике
Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художников Ильи Чичкана и Татьяны Ильяховой. Начал свою художественную практику в начале 2000-х гг. вошел в состав творческой группировки "А. Э.".
Не имел высшего художественного образования, но последовательно развивал свою художественную практику как социальную и политическую критику. Видел в искусстве инструмент перемен и поддержки рабочих классов. Говорил, что создает искусство в первую очередь для рабочих, а себя называл "рисовальщиком".
Чичкан работал в таких направлениях, как графика, плакат, живопись, уличное искусство, перформанс, текст. Провел более 10 персональных выставок в городах Украины, Венгрии, Польше, Австрии.
Атаки на выставки
Выставки Чичкана неоднократно подвергались цензурам и нападениям. В 2017 году неизвестные разгромили его проект "Упущенная возможность", посвященный войне и событиям после Майдана. Впоследствии экспозицию переоткрыли.
В 2022 году была повреждена выставка "Ленты и треугольники" во Львовском муниципальном художественном центре.
В 2024 году в Одесском национальном художественном музее отменили открытие выставки "С лентами и флагами". Она должна была представить портреты военных, исполненные в стилистике политических плакатов конца XIX – первой половины XX века.
Напомним, сын известного украинского журналиста и телеведущего Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте. Молодой защитник потерял руку и на время слух.