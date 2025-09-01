17:06  01 вересня
01 вересня 2025, 17:41

Латвія змінює правила в’їзду для українців: що треба знати

01 вересня 2025, 17:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З 1 вересня Латвія зобов'язує громадян третіх країн, включно з українцями, подавати спеціальну онлайн-анкету перед в'їздом до країни

Про це повідомляє портал LRT, передає RegioNews.

Зазначається, що анкету потрібно заповнити не пізніше ніж за 48 годин до подорожі. Це стосується не лише туристичних, а й транзитних поїздок. У ній слід вказати:

  • мету поїздки, маршрут,
  • терміни перебування,
  • місце проживання.

А також надати інформацію про участь у виборах або службу в держорганах – як власну, так і членів сім’ї.

Після заповнення анкети система автоматично надсилає підтвердження на електронну пошту. Однак у разі відсутності заповненої анкети мандрівника можуть не впустити до країни або оштрафувати – до 2000 євро.

Нові правила стосуються громадян України, Росії, Білорусі, а також інших країн, які не входять до ЄС, НАТО або ОЄСР.

Контроль може здійснюватися як на кордоні, так і всередині країни – якщо виникнуть підозри з боку правоохоронців.

Нагадаємо, Польща вислала з країни 15 громадян України. Українці, які потрапили під процедуру депортації, мали різні кримінальні порушення. Їм заборонили в'їжджати до країни протягом 5-10 років.

Всі новини »
