Латвія змінює правила в’їзду для українців: що треба знати

З 1 вересня Латвія зобов'язує громадян третіх країн, включно з українцями, подавати спеціальну онлайн-анкету перед в'їздом до країни

Про це повідомляє портал LRT, передає RegioNews.

Зазначається, що анкету потрібно заповнити не пізніше ніж за 48 годин до подорожі. Це стосується не лише туристичних, а й транзитних поїздок. У ній слід вказати:

мету поїздки, маршрут,

терміни перебування,

місце проживання.

А також надати інформацію про участь у виборах або службу в держорганах – як власну, так і членів сім’ї.

Після заповнення анкети система автоматично надсилає підтвердження на електронну пошту. Однак у разі відсутності заповненої анкети мандрівника можуть не впустити до країни або оштрафувати – до 2000 євро.

Нові правила стосуються громадян України, Росії, Білорусі, а також інших країн, які не входять до ЄС, НАТО або ОЄСР.

Контроль може здійснюватися як на кордоні, так і всередині країни – якщо виникнуть підозри з боку правоохоронців.

