14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 16:29

Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери

01 вересня 2025, 16:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З 1 вересня всі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані фіксувати свою роботу за допомогою боді-камер

Про це повідомив заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк, передає RegioNews.

За його словами, створення нової системи передбачає закупівлю уніфікованих пристроїв, розбудову потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних, а також впровадження програмного забезпечення для швидкого аналізу відеозаписів.

"Впровадження боді-камер сприятиме захисту прав усіх сторін у процесі мобілізації. Завдяки чітким механізмам, уніфікованому обладнанню та сучасній ІТ-інфраструктурі Міністерство оборони створює надійну систему, яка не лише відповідатиме вимогам воєнного часу, але й сприятиме зміцненню довіри суспільства до державних інституцій", – підкреслив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Нагадаємо, на початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня 2025 року всі співробітникиТЦК та СП будуть зобов'язані використовувати бодікамери під час перевірок документів або вручення повісток

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що представники ТЦК не мають права застосовувати силу. Омбудсмен також запевнив, що всі сигнали про можливі порушення під час мобілізації ретельно перевіряються.

війна Міноборони повістка ТЦК відеофіксація перевірка документів бодікамера
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
