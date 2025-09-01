Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 вересня всі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані фіксувати свою роботу за допомогою боді-камер

Про це повідомив заступник Міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк, передає RegioNews.

За його словами, створення нової системи передбачає закупівлю уніфікованих пристроїв, розбудову потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних, а також впровадження програмного забезпечення для швидкого аналізу відеозаписів.

"Впровадження боді-камер сприятиме захисту прав усіх сторін у процесі мобілізації. Завдяки чітким механізмам, уніфікованому обладнанню та сучасній ІТ-інфраструктурі Міністерство оборони створює надійну систему, яка не лише відповідатиме вимогам воєнного часу, але й сприятиме зміцненню довіри суспільства до державних інституцій", – підкреслив генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Нагадаємо, на початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня 2025 року всі співробітникиТЦК та СП будуть зобов'язані використовувати бодікамери під час перевірок документів або вручення повісток

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що представники ТЦК не мають права застосовувати силу. Омбудсмен також запевнив, що всі сигнали про можливі порушення під час мобілізації ретельно перевіряються.