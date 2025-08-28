На войне в Украине погиб доброволец из ЕС

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине погиб доброволец из Эстонии Олева Рооста

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление сил специальных операций Эстонии.

Эстонец воевал на стороне Украины.

"С глубокой грустью сообщаем, что, борясь за свободу Украины, погиб эстонский доброволец Олев Роост", – говорится в сообщении.

Роост в 2017 году прошел отбор в Сил специальных операций в Эстонии. В 2023 году он отправился добровольцем в Украину, где воевал в рядах 3-го отдельного полка специального назначения.

Напомним, Эстония готова принять участие в миротворческой миссии в Украине. Какое количество военных страна готова отправить в Украину, пока неизвестно.