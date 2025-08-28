На війні в Україні загинув доброволець з ЄС

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні загинув доброволець з Естонії Олева Рооста

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву сил спеціальних операцій Естонії.

Естонець воював на боці України.

"З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, загинув естонський доброволець Олев Роост", – йдеться у повідомленні.

Роост у 2017 році пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії. У 2023 році він вирушив добровольцем в Україну, де воював у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

Нагадаємо, Естонія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні. Яку кількість військових країна готова відправити в Україну, поки невідомо.