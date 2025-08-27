10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 11:42

В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино

27 серпня 2025, 11:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні зафіксували рекордний сплеск пошукових запитів, пов'язаних з онлайн-казино

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Економічну правду.

Як зазначається, Дані Google Trends фіксують новий стрибок інтересу –графік демонструє пікові значення влітку 2025 року.

Видання пише, що поточне збільшення інтересу до азартних ігор відбувається всупереч офіційним заборонам і кампаніям, які держава намагалася реалізувати у 2024 році.

За даними пошукових запитів останніх трьох місяців (травень-серпень), які проаналізувала ЕП, найбільший інтерес до онлайн-казино зафіксований у Київській області (особливо на півночі регіону), а також на сході (Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Сумська області), де розташовано чимало військових частин, пунктів постійної дислокації, полігонів, шпиталів і центрів реабілітації.

Нагадаємо, раніше державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше
26 серпня 2025, 19:31
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17
Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04
На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га
27 серпня 2025, 10:57
За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54
У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
27 серпня 2025, 10:40
Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру
27 серпня 2025, 10:39
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
27 серпня 2025, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
