В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино

В Україні зафіксували рекордний сплеск пошукових запитів, пов'язаних з онлайн-казино

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Економічну правду.

Як зазначається, Дані Google Trends фіксують новий стрибок інтересу –графік демонструє пікові значення влітку 2025 року.

Видання пише, що поточне збільшення інтересу до азартних ігор відбувається всупереч офіційним заборонам і кампаніям, які держава намагалася реалізувати у 2024 році.

За даними пошукових запитів останніх трьох місяців (травень-серпень), які проаналізувала ЕП, найбільший інтерес до онлайн-казино зафіксований у Київській області (особливо на півночі регіону), а також на сході (Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Сумська області), де розташовано чимало військових частин, пунктів постійної дислокації, полігонів, шпиталів і центрів реабілітації.

Нагадаємо, раніше державі передано понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up". Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.