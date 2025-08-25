Відомого американського актора та режисера внесли до бази "Миротворець"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Миротворець".

Як зазначається, режисера звинувачують у публічній підтримці російської агресії та свідомій участі у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни.

Нагадаємо, як писали російські медіа Аллен 24 серпня взяв участь у відеоконференції в рамках Московського міжнародного тижня кіно, де розмірковував про майбутнє кінематографу з огляду на розвиток штучного інтелекту. Після цього Міністерство закордонних справ України засудило участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

Як повідомлялось, правоохоронці розслідують звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі. Інформація про розслідування щодо звинувачень Темляка у розбещенні малолітніх наразі відсутня.