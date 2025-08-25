ППО вночі знешкодила 76 із 104 дронів, якими росіяни атакували Україну
У ніч на 25 серпня російська армія атакувала Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 76 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних моделей на півночі та сході країни.
Зафіксовано 28 влучань безпілотників на 15 локаціях, ще у чотирьох місцях впали уламки збитих дронів.
Нагадаємо, російська армія продовжує масовано атакувати Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді.