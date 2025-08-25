Фото: ti-ukraine.org

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами зустрічі прем'єром Канади Марком Карні, передає RegioNews.

Співрозмовники обговорили питання підтримки ветеранів. Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоров’я та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах.

Також сторони обговорили санкційний тиск на Росію.

"Санкції вже коштували Росії понад $160 млрд. Але цього замало – агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими. Так, Україна синхронізувала санкції Канади, і найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує наші санкції. Наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні 24 серпня приїхав до Києва. Візит відбувся у День незалежності України.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія запровадила нові санкції. Це стосується фінансових мереж, якими користується РФ для ухилення від західних санкцій.