Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування

фото: Чемпіон

Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювали золото чемпіонату світу 2025 року з веслування на байдарках і каное

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.

У фіналі наші спортсменки випередили канадок. Бронзу завоював іспанський дует.

Як зазначається, Лузан і Федорів принесли Україні перше золото на поточному чемпіонаті світу в італійському Мілані, який проходить з 20 до 24 серпня. Для Лузан це п’яте золото чемпіонатів світу за кар’єру, Федорів завоювала свою першу нагороду на змаганнях такого рівня.

