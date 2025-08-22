Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування
Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювали золото чемпіонату світу 2025 року з веслування на байдарках і каное
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.
У фіналі наші спортсменки випередили канадок. Бронзу завоював іспанський дует.
Як зазначається, Лузан і Федорів принесли Україні перше золото на поточному чемпіонаті світу в італійському Мілані, який проходить з 20 до 24 серпня. Для Лузан це п’яте золото чемпіонатів світу за кар’єру, Федорів завоювала свою першу нагороду на змаганнях такого рівня.
Нагадаємо, відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Вона зможе повернутися до змагань у травні 2029 року.
