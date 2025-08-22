18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 20:37

Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування

22 серпня 2025, 20:37
фото: Чемпіон
Людмила Лузан та Ірина Федорів завоювали золото чемпіонату світу 2025 року з веслування на байдарках і каное

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.

У фіналі наші спортсменки випередили канадок. Бронзу завоював іспанський дует.

Як зазначається, Лузан і Федорів принесли Україні перше золото на поточному чемпіонаті світу в італійському Мілані, який проходить з 20 до 24 серпня. Для Лузан це п’яте золото чемпіонатів світу за кар’єру, Федорів завоювала свою першу нагороду на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Вона зможе повернутися до змагань у травні 2029 року.

Україна перемога спорт змагання
