22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 18:11

Кабмін розширив програму безоплатного зубопротезування для військових

22 серпня 2025, 18:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд розширив програму безоплатного зубопротезування для захисників України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Відтепер безоплатну стоматологічну допомогу отримуватимуть:

  • військовослужбовці-іноземці та люди без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України;
  • українці, які пережили полон.

Щоб скористатися послугою пацієнтам потрібно буде звернутись до закладів охорони здоров’я, які мають укладений договір із Національною службою здоров’я України за відповідними пакетами.

Як повідомлялось, учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

