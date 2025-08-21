Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі

фото: кадр з фільму

У прокат стрічка вийде 1 жовтня до Дня захисників та захисниць Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Фільм під назвою "Каховський об’єкт" продовжує лінійку FILM.UA під назвою "Кіногероїні темних часів".

Стрічка показує події після підриву Каховської дамби російськими військовими. Загін українських військових на чолі з "Марою" потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. Там вони знаходить напівживих трупів солдатів радянської армії.

Зйомки фільму відбувалися півтора місяця на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Також у фільмі є кадри зруйнованої Каховської ГЕС, які зняли та надали військові.

