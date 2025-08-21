Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць
Нову українську ракету «Фламінго» зараз виготовляють приблизно по одній щодня, але скоро показник збільшать у 7 разів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Associated Press.
Керівниця виробництва Ірина Терех заявила, що до жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день.
На її думку, бій у повітрі – це наша єдина реальна асиметрична перевага на полі бою на цей час.
Раніше у мережі з'явилося відео випробувань нової української ракети "Фламінго". Ракета має бойову частину вагою 1150 кілограмів та дальність польоту понад 3000 кілометрів.
