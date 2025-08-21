10:03  21 серпня
21 серпня 2025, 11:14

Зеленський: "Щоб закінчити з темою виборів, я був би задоволений, якби вони вже відбулися"

21 серпня 2025, 11:14
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.
Очільник країни заявив, що дискусії щодо виборів у країні під час війни є недоцільними та не приносять користі

Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, виборчі теми не повинні ставати приводом для внутрішніх суперечок і розколу суспільства. Зеленський підкреслив, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже тоді вдалося б закрити питання, яке, на його думку, створює лише зайві політичні дискусії та гасла.

Глава держави наголосив, що головним пріоритетом нині є завершення війни, а не внутрішньополітичні баталії. Він звернувся до політичних сил із закликом не дестабілізувати ситуацію та дати можливість зосередитися на головному завданні – перемозі у війні.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, проведеного у березні 2025 року, більшість українців (66%) виступають проти проведення президентських чи парламентських виборів до закінчення бойових дій. Лише 22% респондентів підтримують цю ідею.

Дослідження також показало, що попри збереження високого рівня підтримки Зеленського, його основним конкурентом залишається колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який має вищий рейтинг. Водночас партія "Слуга народу" втратила значну частину довіри виборців і наразі може розраховувати на скромніший результат, ніж під час виборів 2019 року.

Раніше повідомлялося, Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ та нині посол України у Великій Британії, відкрив передвиборчий штаб. Він почав підготовку до участі у наступних президентських виборах.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
