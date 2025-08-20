Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 серпня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи ППО, РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 сили ППО знищили чи подавили балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 ворожих дронів Shahed і безпілотників-імітаторів на півночі та сході країни.

Зафіксовані влучання ракети та ударних БпЛА у 20 різних місцях.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російські військові завдали масованого удару "Шахедами" по Охтирці у Сумській області. Внаслідок атаки поранення отримали 12 людей.

Вночі 20 серпня Одещина пережила чергову атаку ворожих ударних дронів. В Ізмаїлі пошкоджені обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури та виробничі приміщення.