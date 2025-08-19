Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні подарував американському лідеру Дональду Трампу ключку для гольфу від українського військового

Про це йдеться на сайті президента України, інформує RegioNews .

Ключку Зеленському передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до очільника США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському захиснику.

Також американський президенту подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

Після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним.