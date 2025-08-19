Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, а той йому – ключі від Білого дому
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні подарував американському лідеру Дональду Трампу ключку для гольфу від українського військового
Про це йдеться на сайті президента України, інформує RegioNews.
Ключку Зеленському передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев, який втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до очільника США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.
Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському захиснику.
Також американський президенту подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.
Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.
Після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним.