06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 08:51

Російські ракети та дрони вдарили по Україні: є влучання на 13 локаціях

15 серпня 2025, 08:51
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте також
У ніч на 15 серпня армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударними дронами ворог атакував прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.

Повітряні атаки відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 сили ППО на півночі та сході країни збили або подавили 63 ворожі дрони.

Як повідомили у ПС ЗСУ, зафіксовано влучання ракет і ще 34 БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, 14 серпня росіяни атакували КАБами і дроном дві громади на Сумщині. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач, постраждав чоловік.

Зранку 15 серпня ворожого удару зазнала АЗС на околиці Сумської громади. Постраждав водій легковика.

війна обстріли ракета ракетний удар дрон безпілотники ППО
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
