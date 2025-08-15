Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 15 серпня армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Ударними дронами ворог атакував прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.

Повітряні атаки відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 сили ППО на півночі та сході країни збили або подавили 63 ворожі дрони.

Як повідомили у ПС ЗСУ, зафіксовано влучання ракет і ще 34 БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, 14 серпня росіяни атакували КАБами і дроном дві громади на Сумщині. Пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач, постраждав чоловік.

Зранку 15 серпня ворожого удару зазнала АЗС на околиці Сумської громади. Постраждав водій легковика.