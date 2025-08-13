Фото: Національний банк України

Понад 150 обшуків проводять по всій Україні для викриття організованих груп, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Оперативники Нацполіції та Департаменту стратегічних розслідувань проводять масштабну спецоперацію в Україні, під час якої одночасно відбуваються понад 150 обшуків. Правоохоронці перевіряють діяльність організованих груп, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон.

Оперативники проводять обшуки по всіх областях країни

За даними слідства, учасники схем використовували систему "Шлях" та фальшиві медичні документи для обходу офіційних пунктів пропуску. Вартість таких послуг сягала до 25 тисяч доларів США за одну особу.

Правоохоронці перевіряють діяльність організованих груп

Обшуки проводяться у різних областях країни, а слідчі встановлюють коло організаторів та учасників незаконних операцій.

Деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій та документування доказів.

Слідчі встановлюють коло причетних осіб

