14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
13 серпня 2025, 17:12

Масштабна спецоперація в Україні: правоохоронці блокують незаконний виїзд призовників за $25 000

13 серпня 2025, 17:12
Читайте также на русском языке
Фото: Національний банк України
Читайте также
на русском языке

Понад 150 обшуків проводять по всій Україні для викриття організованих груп, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Оперативники Нацполіції та Департаменту стратегічних розслідувань проводять масштабну спецоперацію в Україні, під час якої одночасно відбуваються понад 150 обшуків. Правоохоронці перевіряють діяльність організованих груп, які за гроші допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон.

Оперативники проводять обшуки по всіх областях країни

За даними слідства, учасники схем використовували систему "Шлях" та фальшиві медичні документи для обходу офіційних пунктів пропуску. Вартість таких послуг сягала до 25 тисяч доларів США за одну особу.

Правоохоронці перевіряють діяльність організованих груп

Обшуки проводяться у різних областях країни, а слідчі встановлюють коло організаторів та учасників незаконних операцій.

Деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій та документування доказів.

Слідчі встановлюють коло причетних осіб

Раніше повідомлялося, у Дніпрі правоохоронці розслідують справу про розтрату державних коштів. Під підозрою опинилися колишній директор підприємства та його син, які, за даними слідства, могли легалізувати понад 2 мільйони гривень із держбюджету.

спецоперація обшуки виїзд за кордон призов ухилянти підробка Шлях
13 серпня 2025
07 серпня 2025
