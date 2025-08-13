14:14  13 серпня
В Україні з'явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
На Волині затримали 19-річну сутенерку
В Україні з'явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу

Фото: ілюстративне
В країні зафіксовано появу небезпечного виду комарів - так званих тигрових

Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха Україна", передає RegioNews.

На відміну від звичайних, вони активні не лише у вечірні та нічні години, а й у денний час, що значно підвищує ризик контакту з ними. За словами ентомолога, ці комахи здатні переносити до 22 різних вірусів, серед яких захворювання Західного Нілу, жовта лихоманка та вірус Чікунгунья.

Укус тигрового комара може спричинити серйозні наслідки для здоров’я, включно з паралічем. У кожного п’ятого інфікованого спостерігається різке підвищення температури, головний біль, а також біль у горлі, м’язах, суглобах і спині. До симптомів також належать нудота, діарея та загальна слабкість.

У більш тяжких випадках можливі висипання на шкірі, збільшення печінки й селезінки, а також ураження нервової системи. Лікарі попереджають, що хвороба може призвести до менінгіту, енцефаліту або ураження головного мозку, що проявляється розладами свідомості та частковими паралічами. Експерти радять використовувати засоби індивідуального захисту та уникати місць скупчення комарів, особливо у теплу пору року.

Раніше повідомлялося, в Самарівському районі Дніпропетровської області дворічна дитина потрапила до лікарні з важкою алергічною реакцією після укусу оси. Лікарі боролися за життя 2-річного хлопчика, який знепритомнів менш ніж за десять хвилин після інциденту.

13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
