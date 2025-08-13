Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха Україна", передає RegioNews.

На відміну від звичайних, вони активні не лише у вечірні та нічні години, а й у денний час, що значно підвищує ризик контакту з ними. За словами ентомолога, ці комахи здатні переносити до 22 різних вірусів, серед яких захворювання Західного Нілу, жовта лихоманка та вірус Чікунгунья.

Укус тигрового комара може спричинити серйозні наслідки для здоров’я, включно з паралічем. У кожного п’ятого інфікованого спостерігається різке підвищення температури, головний біль, а також біль у горлі, м’язах, суглобах і спині. До симптомів також належать нудота, діарея та загальна слабкість.

У більш тяжких випадках можливі висипання на шкірі, збільшення печінки й селезінки, а також ураження нервової системи. Лікарі попереджають, що хвороба може призвести до менінгіту, енцефаліту або ураження головного мозку, що проявляється розладами свідомості та частковими паралічами. Експерти радять використовувати засоби індивідуального захисту та уникати місць скупчення комарів, особливо у теплу пору року.

Раніше повідомлялося, в Самарівському районі Дніпропетровської області дворічна дитина потрапила до лікарні з важкою алергічною реакцією після укусу оси. Лікарі боролися за життя 2-річного хлопчика, який знепритомнів менш ніж за десять хвилин після інциденту.