13 серпня 2025, 11:56

Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти

13 серпня 2025, 11:56
Фото: з особистого архіву
Навчання для ветеранів: держава компенсує до 45 тис. грн на освіту

Українська влада продовжує допомагати захисникам та захисницям здобувати нові навички, знання та освіту, щоб легше й швидше адаптуватися до мирного життя, нагадує голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Так, до 15 прожиткових мінімумів – зараз це 45,4 тис. грн – держава компенсує за професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності та навчання в магістратурі. Ця сума, говорять у партії "Слуга Народу", покриває вартість навчання за контрактом або повністю, або більшу частину суми.

Скористатися компенсацією, додають у політичній силі, можуть самі ветерани, ветеранки, їхні рідні – дружина або чоловік та діти до 23 років, члени загиблих чи померлих ветеранів війни, захисників і захисниць, а також ті, хто мають особливі заслуги перед Україною, та їхні рідні.

Щоб отримати компенсацію, повідомляють у партії "Слуга Народу", необхідно:

  1. Обрати заклад освіти;
  2. Подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики (при ОВА, райдержадміністрації, міськвиконкомі тощо) за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання або за місцем фактичного проживання або перебування;
  3. Отримати направлення на навчання;
  4. Підписати тристоронній договір (структурний підрозділ з питань ветеранської політики – навчальний заклад – ветеран, ветеранка або член сім'ї.

"Повернення до мирного життя – складний, але важливий етап для кожного ветерана чи ветеранки. Йдучи на війну, вони залишили в тилу рідних і близьких, залишили свою роботу, а подекуди свій бізнес і партнерів. Саме тому завдання держави підставити плече нашим Героям, допомогти фізично та психологічно відновитися, відкрити бізнес, знайти роботу – загалом максимально повернути те життя, яке вони мали до армії. Ветеранам і ветеранкам не потрібна милостиня, їм потрібний шанс. Шанс стати успішним лідером громади чи політиком. Шанс стати успішним підприємцем. Шанс повернутися до своєї старої чи отримати нову високооплачувану професію. І українська влада – Президент, Кабмін, парламент, зокрема й партія "Слуга Народу" – подбали, щоб запрацювали такі конкретні можливості, як-от ця вищезгадана програма, за якою компенсується вартість навчання на контрактній формі", – говорить Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" також нагадують, що ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати й до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми "Власна справа".

Виплачує держава, окрім цього, і компенсації працедавцям, які працевлаштували ветерана чи ветеранку. До 8 тис. грн щомісяця протягом пів року на оплату їхньої праці, а також до 120 тис. грн для того, щоб обладнати місце для ветерана чи ветеранки з інвалідністю, який чи яка повернулися на свою роботу.

В політсилі "Слуга Народу" також зазначають на необхідності впровадження податкових стимулів для бізнесу, що працевлаштовує захисників і захисниць, що пройшли війну.

"Щонайменше, що потрібно зробити ще – забезпечити податкові пільги для бізнесу, який активно працевлаштовує ветеранів. На цьому ми наголошуємо разом із колегами зі "Слуги Народу". Комплексна система підтримки ветеранів є важливою складовою соціальної стабільності та економічного розвитку країни. І працевлаштування ветеранів – один із ключових кроків у цьому напрямку", – резюмує вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", в Україні вперше на загальнодержавному рівні реалізується цілісна модель ветеранської політики, яка охоплює всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.

13 серпня 2025
07 серпня 2025
