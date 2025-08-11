13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 14:21

У ДПСУ розповіли, скільки військових РФ прибули до Білорусі

11 серпня 2025, 14:21
Читайте также на русском языке
Фото: Міноборони Білорусі
Читайте также
на русском языке

На територію Білорусі вже прибули кілька сотень військовослужбовців Росії та кілька десятків одиниць техніки для участі у спільних навчаннях

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, білоруська сторона також направила свої підрозділи до РФ, де мають пройти окремі етапи навчань.

Українські розвідники продовжують стежити за ситуацією.

"Цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", — зазначив речник ДПСУ.

Водночас, Демченко наголосив, що наразі ознак формування ударного угруповання в Білорусі немає, а рівень загрози з цього напрямку оцінюється як невисокий.

Як відомо, у вересні 2025 року відбудуться спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025".

Нагадаємо, раніше у ДПСУ заявили, що підрозділи розвідки Міністерства оборони та прикордонники пильно відстежують масштаби перекидання російських сил до Білорусі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Росія Білорусь війна учения військові техніка ДПСУ
РФ перекидає додаткові сили у Запорізьку область
11 серпня 2025, 13:49
Мінус 1000 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
11 серпня 2025, 07:25
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
На Дніпропетровщині припинили діяльність "медцентру", що продавав наркотики
11 серпня 2025, 16:28
У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня 2025, 16:07
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом
11 серпня 2025, 15:44
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
11 серпня 2025, 15:36
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн зарплатних коштів
11 серпня 2025, 15:11
На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат
11 серпня 2025, 15:07
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Азербайджан виділяє $2 млн Міністерству енергетики для допомоги Україні
11 серпня 2025, 14:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »