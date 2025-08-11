У ДПСУ розповіли, скільки військових РФ прибули до Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

На територію Білорусі вже прибули кілька сотень військовослужбовців Росії та кілька десятків одиниць техніки для участі у спільних навчаннях

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, білоруська сторона також направила свої підрозділи до РФ, де мають пройти окремі етапи навчань.

Українські розвідники продовжують стежити за ситуацією.

"Цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", — зазначив речник ДПСУ.

Водночас, Демченко наголосив, що наразі ознак формування ударного угруповання в Білорусі немає, а рівень загрози з цього напрямку оцінюється як невисокий.

Як відомо, у вересні 2025 року відбудуться спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід 2025".

Нагадаємо, раніше у ДПСУ заявили, що підрозділи розвідки Міністерства оборони та прикордонники пильно відстежують масштаби перекидання російських сил до Білорусі.